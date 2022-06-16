Зе-офис: «Украинская культура расцветет на руинах Кремля»

Новости Украины

Украина не победит РФ, изолировавшись от русских: только на руинах Кремля украинцы якобы получат свою свободу и новую культуру.

Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd tv» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, мы никогда не избавимся от России, второе, что войны не выигрываются обороной. Это невозможно. Ни одна война в мире не была выиграна обороной. Мы должны переходить в наступление. С чем мы будем наступать на Россию, если у нас с ней ещё десятилетие противостояния?

И деятели этой маленькой культуры, они, повторяю, маленькой, не из-за того, что Шевченко меньше, чем Пушкин, а из-за маленьких вызовов… они предлагают путь поражения Украины. Они говорят: мы, украинцы, должны изолироваться от России полностью, а это технически невозможно. Почти 6 тысяч километров границ, если морской брать, по суше и белорусский брать с Россией. С 5/6 территорий мы окружаем Россию. Россия будет всегда в ближайшие десятилетия. И у нас только один выход наступать, а чтобы наступать, мы должны иметь основу, идеологию, которая позволяет идти в Россию, переманивать на свою сторону всё толковое, что в России есть на нашу сторону и использовать против путинского режима, против этой всей людоедской, которая восстала с московских болот. В этом моё предложение. То есть им нужна изоляция от России, а мне нужна победа над Москвой», – обосновывал Арестович.

Он продолжил свои умозаключения тем, что Украина должна победить Россию.

«Мы не можем продвигаться в военном плане и оставаться проигрывать российским рэперам. Мы должны продвигать всё своё как лучшее. А бойцов воспитывают на победах. Невозможно воспитать бойца на поражениях, мы должны иметь победу везде. А для того, чтобы иметь эту победу, мы должны побеждать, потому что разница потенциала не на нашу пользу, мы должны побеждать там, где можем. Я говорю, что наибольшей расцвет украинской культуры будет на развалинах Кремля, когда мы его разрушим на фиг физически. Тогда закрывается тысячелетний гештальт, связанный с тем, что они украли Русь у нас. И тогда на этом расцветёт дерево украинской культуры и свободы. Это мы должны сделать. Украинская культура добавила, когда она утопила «Москву». Украинская культура добавит, когда мы разрушим РФ намного больше, а мы должны её разрушить до тех пор, пока существует путинский режим. Для этого нужно работать с Россией, для этого нужно работать с россиянами. Вот в этом дискурс, который я провожу со всеми», – сказал советник.