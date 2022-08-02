Зе-офис: «Украинские партизаны перешли к вооруженному сопротивлению в Крыму»

02.08.2022  11:34 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Диверсии, Крым, Россия, Спецслужбы, Сюжет дня, Терроризм, Украина
Новости Украины

Украинские шпионы и диверсанты в Крыму продолжат свои акции вроде атаки на Штаб Черноморского флота в Севастополе.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские шпионы и диверсанты в Крыму продолжат свои акции вроде атаки на Штаб Черноморского...

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По мнению Арестовича, украинские «партизаны» переходят от расклейки листовок к взрывам.

«Я хочу передать привет крымским партизанам. Эти великие люди в очень сложных условиях до сих пор занимались чем? Ну, листовки расклеивали, ну, передавали данные, не соглашались и саботировали. А сейчас, после налета на штаб, если все правда, как сказала российская сторона, берем ее версию, то они перешли к вооруженному сопротивлению, это нельзя не приветствовать.

Я так думаю, это не последняя акция, если уже сопротивление началось, то, наверное, будет продолжаться далее. И это не может не радовать – честь и хвала этим людям», – заявил Арестович.

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