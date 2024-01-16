Зе-офис в Давосе: «Нам нужны деньги, а не заморозка»

Анатолий Лапин.  
16.01.2024 13:22
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина, Финансы


Украина не хочет остановки конфликта с Россией, а нуждается лишь в продолжении финансовой помощи от Запада.

Об этом на пресс-конференции в рамках экономического форума в Давосе заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не хочет остановки конфликта с Россией, а нуждается лишь в продолжении финансовой помощи...

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По словам Ермака, он с позитивом смотрит на перспективы утверждения такой многомиллиардной помощи Конгрессом США и Европарламентом.

«Прежде всего, президент, его команда – мы никогда не соглашались и не примем никаких замороженных конфликтов. Во-первых, это неприемлемо для украинского общества и, конечно же, для президента и его команды. Во-вторых, вы знаете, когда вы живете и каждый день ложитесь спать, и не уверены, что проснетесь, потому что каждую ночь, каждый день нас атакуют ракеты и беспилотники», – сказал глава ОП.

Он напомнил о массированных ракетных ударах ВС РФ в конце декабря – начале января.

«Это означает, что мы живем в реальности. Я не думаю о каких-то фантазиях и могу сказать очень конкретно после визита президента Зеленского в конце прошлого года и нескольких визитов наших делегаций в Соединенные Штаты, а также во время встреч в Белом доме, в Конгрессе, с обеими партиями, спикером в Госдепартаменте, бесед с экспертами, бесед с людьми, которые точно знают американскую политику.

Мы поддерживаем позитивные чувства, мы надеемся и верим, что, наконец, будут позитивно решены вопросы голосования за новый бюджет для Украины с целью получения поддержки. Я также очень позитивно отношусь к выделению 50 миллиардов долларов нашими европейскими коллегами и друзьями», – заявил Ермак.

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