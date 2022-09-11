Зе-офис: В феврале мы униженно просили помощь Запада, а теперь можем требовать – на правах глобального лидера

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский стал глобальным лидером и законодателем мод после начала СВО.

Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью телеканалу ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политические элиты других стран были шокированы. И они определенное время вообще не имели лидерства как концепции. То есть они были размыты. И туту появился человек, который сказал, что правила глобальной политики будут другими, и мы готовы за эти правила платить цену, и готовы идти, чтобы эти правила стали доминантными. И эти политические элиты мира подумали: действительно, это лидер, мы видим. Мы видим, почему важно брать на себя ответственность именно в это время. Таким образом, Зеленский стал глобальным лидером, то есть вышел на один уровень со всеми и даже где-то моду какую-то заложил, как себя нужно вести. А на внутреннем рынке у нас доминирует зависть очень часто», – сказал Подоляк.

По его словам, если до начала СВО Украина униженно просила помощи на Западе, то сейчас уже требует.

«Президент эту парадигму сменил. Мы должны разговаривать на равных. Мы несем череду утрат и ответственностей. Почему мы должны только просить? Нет, мы же партнеры. Если вы говорите, что мы партнеры, то президент говорит: слушайте, что я скажу. А если мы не партнеры, то скажите это публично и будете вообще сами по себе бегать. Это нормально. Это другие форматы межгосударственного общения. И Украина сегодня является намного более сильным государством, чем до войны. Я не имею в виду экономику», – сказал Подоляк.