Зе-офис: ВСУ загоняют в котлы

22.06.2022  11:57 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

У Украины появились большие проблемы в районе Славянска и Лисичанска, где ВСУ теряют поселок за поселком.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины появились большие проблемы в районе Славянска и Лисичанска, где ВСУ теряют поселок...

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«У нас большие проблемы под Северодонецком и Лисичанском. Они кинули не менее трех батальонно-тактических групп на этом направлении, но поскольку там войска настолько измотаны, даже это является очень весомой гирей, и эта гиря сработала. Тошковку давно взяли и пытаются наступать на север, закрывая ее, то на Мирную Долину, на Рай-Александровку и от Врубиевки туда же бьют», – сказал чиновник.

«Задача закрыть в тактическое окружение Золотое и Горское. И угроза совершенно реальна этого закрытия. Двинулись они на Белую гору, на Боровское, на Сиротино. Это уже непосредственно под Северодонецком и Лисичанском, там тоже идут бои местного значения, которые представляют определенную опасность.

Метелкино мы потеряли под Северодонецком и тактика нарезания окружений у них, видно, сейчас является основным приемом и способом ведения боевых действий. Поскольку войска были переброшены, в основном на этом направлении, у них сразу наметился там успех», – заявил Арестович.

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