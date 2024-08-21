Зе-офис выбирал между атомной бомбой и нападением на Курщину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Когда украинская власть принимала решение о вторжении в Курскую область, они выбирали между вариантами полета на Марс, ударом атомной бомбой и нападением. Об этом в эфире видеоблога находящегося в розыске украинского политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ Дмитрий Глущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что это могло быть следующим образом – сидят лица, принимающие решения, за столом. Какая у нас там ситуация? На фронте, вроде как жопа фактически везде. Население, экономика – полная жопа, благодаря Гетьманцеву. Энергетика – та же жопа, с партнерами тоже сейчас не очень, валится все, претензии, коррупция, не дают денег, постоянно поджимают. И самая страшная проблема – лайки слабо ставят, провал полный по лайкам, что сделать? Надо что-то отчебучить. Были страшные три варианта: улететь на Марс, кинуть атомную бомбу и напасть на Курск. Напасть на Курск – самый реальный. Вызвали военных: «Военные, надо отчебучить, можете?». – «Можем отчебучить, только без Подоляка, кофе в Курске, мы тихонечко сейчас сделаем», – сказал офицер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«И военные в принципе сделали нормальную операцию. Сказали, надо отчебучить, чтобы все в ах…е были, походу цель достигнута на сегодняшний день, операции. То, что я смотрю, слушаю всех – цель в принципе достигнута: все офигели, русские офигели, мы офигели, американцы офигели, лайки пошли вперед. А сейчас они сидят, второй раунд решений: «Для чего мы это сделали, какая цель стратегическая?». И набрасывают варианты: «Наверное, можно поторговаться», «Наверное, можно пошантажировать». Ну это мой взгляд из фантастики, потому что четко не проглядывается, какие четкие, понятные цели, стратегические, для чего это все затеивалось?», – заявил Глущенко.