Вся история с участием регулярных войска КНДР в конфликте была придумана Киевом, чтобы обосновать «гордый и непобеждённый» отход ВСУ с захваченных территорий Курской области.

Об этом киевскому журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Месяц мне разные военные в один голос говорили, что до наступления холодов необходимо будет уйти из Курской области, потому у нас не готовы фортификационные сооружения, ударят морозы, мы не сможем удерживать захваченный кусок Курской области. Плюс ко всему русские наступают. Понятное дело, что будет необходимо каким-то образом уйти. Сейчас, чтобы каким-то образом сохранить лицо в этой ситуации, чтобы не сказать, что мы совершили ошибку, придумали версию о том, что Ким Чен Ын прислал в Россию 10-12 тысяч корейцев, которые якобы будут выбивать украинцев из Курской области. Мифология очень понятная: у Путина не хватает людей, Путин не смог нас покорить, пришлось ему нанимать наёмников для того, чтобы выбить нас. Так что мы ушли гордые, но не побеждённые», – сказал Бондаренко.

«Ровно для этого была придумана эта история с корейцами. Будут там корейцы или буряты, калмыки или ещё кто-либо – увидят монголоидов, покажут, что вот они – корейцы. Ситуация такова, что это делается ровно для того, чтобы обосновать отход украинский войск с территории Курской области», – добавил политолог.