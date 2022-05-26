Зе-офис: Запад боится победы Украины и саботирует поставки оружия

Новости Украины

США и Европа не торопится передавать Киеву тяжёлое вооружение, потому что до сих пор не понимает, что делать в мире, в котором победит Украина, а РФ проиграет.

Об этом об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник главы офиса президента Украины, Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас темпы ленд-лиза, которые мы ожидали, не соответствуют нашим ожиданиям. Ни темпы, ни номенклатура. На это есть объективные причины, например, позиция Германии. Если месяц назад нижняя палата Бундестага проголосовала за передачу нам тяжёлого вооружения, а до сих пор не передали, то если бы немецкая техника поступила бы, то ситуация была бы совсем другой», – пожаловался Арестович.

Ведущая напомнила гостю студии о первой встрече министров обороны 42-х государств на базе Рамштайн.

«Тогда министр обороны США сказал, что Америка перевернёт небо и землю, чтобы Украина победила в этой войне. А фактически прошла вторая встреча, которую мы ожидали, и многие руководители Украины говорили о том, что мы ждём решения по этим системам MLRS, и видим, что нет этого решения. И говорят о том, что США избегают эскалации. Как коррелируются эти два заявления?» – спросила она.

«Я не понимаю, что делает американская сторона по этому вопросу. Поясняю почему – конрбатарейная борьба – это самое главное условие успешного нашего наступления или каких-то действий войск и манёвров. С нашей стороны ведётся артиллерия, а по нашей артиллерии бьют «Ураганами», «Смерчами» и «Искандерами». В таких условиях мы не выиграем контрбатарейну борьбу. Нам критически необходимы MLRS, чтобы что-то противопоставить России. Если этого не будет, они нас будут просто перемалывать. Американские партнёры и все остальные должны это понимать. Но почему-то они не спешат это понять. И у меня куча вопросов к ним», – ответил советник.

Кроме того, он попытался объяснить, почему Запад тормозит передачу тяжёлого вооружения Украине.

«Никто не хочет бороться с последствиями разрушения СССР и России сейчас. Повторяется ситуация. Даже мем есть на Западе политически-медийный, они говорят – западные политики не готовы к миру, в котором Украина победила, а Россия проиграла. Они не знают, что с этим миром делать. И именно поэтому торможение. Они не готовы действительно. Они не знают, что делать в такой ситуации», – сокрушался Арестович.