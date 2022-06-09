Зе-офис: Запад устал и давит на Украину

09.06.2022  11:22 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Запад, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Запад начал информационное давление на Украину с целью принудить ее к мирным соглашениям с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад начал информационное давление на Украину с целью принудить ее к мирным соглашениям с...

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Подоляк подчеркнул, что Запад накопил усталость от Украины и хочет примирения с РФ.

«Это такая четкая, мы уже видим, очень четкая информационная программа. То есть эта информационная программа опирается, в том числе, и на страх Европы перед Россией, он еще остался, нужно это понимать. Второе – это определенная усталость, это фактор, который заставляет Европу думать о том, как эту войну как можно быстрее закончить. Причем, на условиях, как они говорят: «А давайте сделаем так, чтобы мы не очень беспокоили господина Путина с точки зрения его целей, которые он ставил на эту войну», – сказал чиновник.

«И третье – это деньги. Российские деньги, которые понемногу уже начали работать на европейских лобистских рынках, и они заставляют людей говорить странные для нас вещи. Уже ж понятно, что Российская Федерация – это экспансионистское государство, которое не остановится, например, на том, что она частично захватила Донецкую и Луганскую области, или Запорожскую. Она после этого, как только мы подпишем любые мирные соглашения в формате «Минск-3», например, пойдет дальше», – заявил Подоляк.

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