Зе-офис жестко проехался по американцам, обвинив в нерешительности и популизме

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США любят болтать о помощи Украине и соглашаться с тем, что она нужна, но не передавать ей дальнобойные ракеты. При этом, если для Штатов возникнут репутационные риски, позволяющие усомниться в них как в мировом гегемоне, Голливуд снимет еще десяток фильмов об американском величии, и проблема будет снята.

Об этом в эфире интернет-канала «Подробности» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня партнеры зависли на этапе, когда бюрократия нравится, длинная дискуссия нравится. Они в этой дискуссии всегда были большими мастерами, но сегодня они продолжают быть в длинной дискуссии: «А нужны ли дальнобойные ракеты Украине?», «А сопоставимо ли это будет с тем, что делает Российская Федерация?». Более того, парадокс в том, что они отвечают: «Да, нужна обязательно и вообще Украина, в рамках юридических процедур, все делает верно, применяет оружие абсолютно корректно». Но все равно они хотят вести дискуссию. Им нравится это. Оно уже стоит нам очень дорого», – сказал чиновник.

«Если правдиво, они перебьют этот негатив касаемо нежелания выглядеть как абсолютный лидер, они перебьют это масштабом своей пропаганды. Снимут десяток фильмов голливудского формата, что равных им в войне на Ближнем Востоке не существует, или где-то в абстрактной, как «Хвост виляет собакой», в Албании. Они снимут таких десяток фильмов, которые соберут большую кассу, полтора миллиарда долларов проката глобального и будут снова-таки говорить, что «мы – самое мощное государство». То есть для них нет рисков, это для нас с вами риски», – заявил Подоляк.