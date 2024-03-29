Зе-офис жестко проехался по американцам, обвинив в нерешительности и популизме

Анатолий Лапин.  
29.03.2024 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


США любят болтать о помощи Украине и соглашаться с тем, что она нужна, но не передавать ей дальнобойные ракеты. При этом, если для Штатов возникнут репутационные риски, позволяющие усомниться в них как в мировом гегемоне, Голливуд снимет еще десяток фильмов об американском величии, и проблема будет снята.

Об этом в эфире интернет-канала «Подробности» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США любят болтать о помощи Украине и соглашаться с тем, что она нужна, но...

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«Сегодня партнеры зависли на этапе, когда бюрократия нравится, длинная дискуссия нравится. Они в этой дискуссии всегда были большими мастерами, но сегодня они продолжают быть в длинной дискуссии: «А нужны ли дальнобойные ракеты Украине?», «А сопоставимо ли это будет с тем, что делает Российская Федерация?».

Более того, парадокс в том, что они отвечают: «Да, нужна обязательно и вообще Украина, в рамках юридических процедур, все делает верно, применяет оружие абсолютно корректно». Но все равно они хотят вести дискуссию. Им нравится это. Оно уже стоит нам очень дорого», – сказал чиновник.

«Если правдиво, они перебьют этот негатив касаемо нежелания выглядеть как абсолютный лидер, они перебьют это масштабом своей пропаганды. Снимут десяток фильмов голливудского формата, что равных им в войне на Ближнем Востоке не существует, или где-то в абстрактной, как «Хвост виляет собакой», в Албании.

Они снимут таких десяток фильмов, которые соберут большую кассу, полтора миллиарда долларов проката глобального и будут снова-таки говорить, что «мы – самое мощное государство». То есть для них нет рисков, это для нас с вами риски», – заявил Подоляк.

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