Зе-офис:Украина рассчитывает получить партию Миг-29 от Словакии «бесплатно»

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Украина рассчитывает получить от Словакии советские истребители МиГ-29. Вопрос цены для Киева не стоит – все расходы берет на себя Запад.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, они хотят передать нам самолеты и передадут, но это вопрос замены. То есть, эти самолеты они сегодня используют в рамках боевых дежурств и хотят получить замену этих самолетов. То есть, передать нам, но замену получить, потому что Россия демонстрирует абсолютное неуважение к международному праву, потому страны хотят получить закрытое небо у себя за счет, в том числе воздушных сил. Потому этот вопрос точно будет решен, мы точно будем получать больше оружия, и мы точно получим от Словакии все, что нам нужно… Что касается оружия – вообще нет разницы, будет ли это бесплатная передача или это будет в рамках какого-то коммерческого соглашения, потому что наши партнеры, в том числе, финансируют возможность получения того или иного оружия, если стране, которая является донором этого оружия, нужно получить финансирование на другие программы. Это система, которая позволяет Украине десять месяцев эффективно воевать с учетом того, сколько оружия накопила Российская Федерация», – заявил Подоляк.

Он не уточнил, что взамен получает Запад на Украине – бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке.