Зе-операторы незаконно начислили украинцам более 100 миллиардов долга

Задолженность украинцев по коммуналке превысила 200 миллиардов гривен, и более половины этой суммы – незаконные начисления.

Об этом в эфире интернет-канала «Чёрный лебедь» заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Средняя цифра, которую я вывел, больше 200 миллиардов на сегодня задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Основной платеж – это около 100 миллиардов за тепло и за горячую воду. И второй платеж очень большой – за газ.

Как минимум, половина этих цифр – это незаконные начисления, которые проводили все наши коммунальные энергетические компании. Масса есть вариантов. К сожалению, у нас это абсолютно никем не контролируется, не проверяется», – сказал Попенко.