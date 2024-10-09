Зе-операторы незаконно начислили украинцам более 100 миллиардов долга

Вадим Москаленко.  
09.10.2024 17:27
  (Мск) , Киев
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геноцид, Дзен, ЖКХ, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина, Цены


Задолженность украинцев по коммуналке превысила 200 миллиардов гривен, и более половины этой суммы – незаконные начисления.

Об этом в эфире интернет-канала «Чёрный лебедь» заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Задолженность украинцев по коммуналке превысила 200 миллиардов гривен, и более половины этой суммы –...

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«Средняя цифра, которую я вывел, больше 200 миллиардов на сегодня задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Основной платеж – это около 100 миллиардов за тепло и за горячую воду. И второй платеж очень большой – за газ.

Как минимум, половина этих цифр – это незаконные начисления, которые проводили все наши коммунальные энергетические компании. Масса есть вариантов. К сожалению, у нас это абсолютно никем не контролируется, не проверяется», – сказал Попенко.

«А при этом субсидия, которая выписывается человеку, не может быть выписанной, если у тебя задолженность 680 гривен. А это меньше месяца платежей этим летом.

Соответственно, задолженность будет расти, люди уйдут, либо люди будут платить последнее, продавать имущество, продавать квартиры, машины, чтобы только рассчитаться за коммуналку», – добавил эксперт.

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