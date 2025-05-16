Зе-подельники могут учинить расправу над новым послом США

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Американской конгрессвумен Виктории Спартц может быть опасно появляться на территории Украины, так как Зеленский и многие бандеровцы сильно обижены на неё.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил покинувший Украину музыкант и блогер Тарас Незалежко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп хочет назначить послом на Украине Викторию Спартц, которую очень не любит Зеленский. Что ты об этом думаешь вообще?», – спросил ведущий.