Зе-подельники призывают украинцев готовиться к войне – без «Пэтриотов» и разведданных США

Украине следует искать альтернативы американскому оружию.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил депутат ВР от партии «Слуга народа» Федор Вениславский.

Ведущий поинтересовался, может ли позиция США стать еще более жесткой по отношению к Украине, и они еще больше урежут продажи оружия ЕС для передачи Киеву.

«Мы видим в СМИ то, что могут перестать делиться разведывательными данными. И ввиду того, что артикулирует президент Трамп, что Украину ждет, если она не согласится на мирный план, ее ждет очень холодная зима.

Мы же понимаем, в каком случае может наступить такая холодная зима, когда Россия будет продолжать уничтожать наши объекты энергетические, тепловые и другие коммунальные службы. А у нас не будет чем ей противодействовать.

Если у нас будут в достаточном количестве «Пэтриоты» и ракеты к ним, то я думаю, что нам это будет не страшно. Но почему-то именно такая риторика звучит из уст президента Трампа. Поэтому исключать этого мы не можем. Мы должны как минимум готовиться и искать альтернативы», – призывает Вениславский.