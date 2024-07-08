Зе-подрядчики благополучно украли миллиарды на оборонных заказах

На Украине важнейшие оборонные проекты поручают предприятиям, которые до этого занимались системной коррупцией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил безнадёжно свидомый украинский публицист, редактор проекта «Наши деньги» Юрий Николов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После начала полномасштабного строительства, когда остановилась эта асфальтная кормушка (масштабный коррупционный проект «Большая стройка» – прим.), именно компании, которые приобрели большой опыт и имели ресурс, начали выполнять подряды по обороне.

Они пошли на сотрудничество с правительством в начале 2023 года, когда рашисты начали уничтожать подстанции. Стало понятно, что ПВО не смогут закрыть подстанции вообще, встал вопрос строительства физической защиты. Оказалось, что самые большие подстанции фактически надо закапывать. Но тогда правительство согласилось [на строительство защитных укреплений], выделило деньги, и побежали строить. Заплатили даже первые десять миллиардов гривен», – сказал Николов.