Зе-политолог: Буданова не дадут легко убрать, как Залужного

Вадим Москаленко.  
23.09.2024 19:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Слухи о возможном увольнении главы ГУР Кирилла Буданова могут быть не лишены основания на фоне его критики курской авантюры и информации о нескольких за последнее время провальных операциях с «заметными» потерями.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Слухи о возможном увольнении главы ГУР Кирилла Буданова могут быть не лишены основания на...

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«На конференции по ялтинской стратегии Буданова спросили о курской операции, и он достаточно неожиданно не дал оценки, он уклонился от ответа. Он сказал, что считает более эффективными удары по целям на территории РФ.

Я немного слышал, что якобы Буданов не был среди сторонников этой спецоперации. Здесь это пусть не прямо, но подтвердилось. Может, это привело к определённому напряжению сейчас в отношениях между Будановым и руководством ВС и страны, хотя он всегда был одним из любимцев Зеленского.

Второе обстоятельство – некоторые источники говорят, что последнее время было несколько неудачных операций со стороны ГУР, и были достаточно заметные жертвы в рамках этих операций. Может, это и стало причиной увольнения некоторых заместителей», – сказал Фесенко.

Однако он добавил, что в увольнении самого Буданова есть проблема.

«Ситуация с ГУР заключается в том, что эта структура за годы нынешней полномасштабной войны стала очень заточена именно на Буданова. Буданов её перестроил под себя. Я слышал от разных людей, что там у многих сотрудников личная преданность Буданову. И поэтому поменять руководителя ГУР, как это ни парадоксально, будет сложнее, чем поменять, как это было в начале года, командующего ВСУ», – отметил политолог.

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