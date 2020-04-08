Зе-политолог: Люди Вакарчука и Зеленского заключили негласный союз

08.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на все баталии и вражду в медийном пространстве, между депутатами фракции «Слуга народа» и «Голос» наблюдается крепкая дружба и идеологическое единство по многим ключевым вопросам.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.TV» завил обслуживающий интересы президента Зеленского киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У фракции «Слуга народа» есть негласный и неформальный союз с частью депутатов от «Голоса». Я даже наблюдал в Давосе и наблюдал общение между депутатами от «Слуги народа» и «Голоса» своими глазами. Я понял, что там такие хорошие, приятельские и дружеские отношения.

Они могут критиковать друг друга на эфирах, но неформально и по политическим вопросам они очень активно взаимодействует меду собой. Вы бы видели, когда лоханулся с одним своим высказывание Давид Арахами, как ему по-дружески помогали сформулировать ответ именно депутаты от «Голоса», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что между командой Зеленского и партией «Голос» наблюдается идеологическое единство по множеству ключевых вопросов.

«Поэтому «Голос» давно является – не по всем вопросам, по Минску и по Донбассу – нет, а по экономическим и социальным вопросам, особенно с людьми, которые тоже занимают прозападные позиции и в обиходе, с подачи России, называются соросятами – там проявляется очень сильно идеологическое единство», – резюмировал эксперт.