Зе-политолог: Мирные переговоры нужно начинать с позиции силы

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В следующем году Украину ждет серьезная дискуссия о прекращении боевых действий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной «Газетой по-украински» пишет киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины.

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«Главная драматическая дилемма в следующем году – война или мир: продолжение войны с целью освобождения всех оккупированных территорий или согласие на предложения по прекращению военных действий с целью не допустить чрезмерного истощения страны и восстановить силы для дальнейшей борьбы с врагом. Есть высокая вероятность возникновения дискуссии по этой теме не только в политических и экспертных кругах, но и внутри украинского общества», – считает Фесенко.

При этом он добавляет, что возможность завершения войны будет зависеть не только от Украины.

«С высокой вероятностью, Кремль будет затягивать войну против Украины как минимум до завершения президентских выборов в США. Остановить Россию и принудить ее только к прекращению военных действий можно только силой и сопротивлением. Начинать мирные переговоры целесообразно именно с позиции силы, в противном случае мы проигрываем и на фронте, и в процессе переговоров. Тем не менее, в 2024 году (особенно во второй его половине) можно ожидать (со стороны разных международных посредников) попытки начать переговоры о завершении войны между Россией и Украиной», – пишет Зе-политолог.

По его словам, если продолжатся политические тенденции, которые проявились во второй половине 2023, то в 2024 году Украину может ожидать обострение внутриполитической борьбы.

«И тогда перед Украиной предстанет еще одна драматическая дилемма – сохранение национального единства для эффективного сопротивления внешнему врагу или возобновление активной внутриполитической борьбы ради обновления власти. Второй вариант довольно рискован в условиях войны с таким мощным врагом как Россия. При обострении внутриполитической борьбы возобновится и обсуждение темы выборов во время войны. Однако вероятность президентских и парламентских выборов в следующем году зависит от стечения военных, внутриполитических и международных обстоятельств», – резюмирует Фесенко.