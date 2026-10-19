Зе-политолог: «Надо давить на американцев не только ударами по НПЗ, но и «убийствами мирных граждан»
В отношениях между Киевом и Вашингтоном есть кризис, но для Украины есть якобы обнадеживающие обстоятельства.
Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он отмечает, что со стороны США вроде бы звучат угрозы отключить спутниковую связь и прекратить передачу разведданных, но при этом официально это не подтверждают.
«И это важный момент. Это значит, что, да, они хотят на нас давить, но делать это не официально», – рассуждал Фесенко.
Он называет «Старлинк» и разведданные «остатками американской поддержки».
«Но это будет выглядеть не просто как измена, это будет выглядеть как прямая поддержка Путина и содействие фактически убийству мирных людей в Украине. И это небезопасно для Трампа, особенно в предвыборном контексте. Поэтому они это отрицают. Я почему об этом вспоминаю? Потому что нам это нужно использовать. Нам нужно максимально опубликовать эту проблему.
Давление на Трампа из-за общественного мнения США – это тоже один из рычагов отстаивания наших интересов. Не только продолжение ударов по российским НПЗ, но именно акцент на том, что прекращение этой помощи будет направлено не просто для давления на Украину, а способствовать именно убийству мирных людей в Украине. Вот на этом нужно делать акцент», – заявил Фесенко.
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