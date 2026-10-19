Зе-политолог: «Надо давить на американцев не только ударами по НПЗ, но и «убийствами мирных граждан»

Игорь Шкапа.  
19.10.2026 18:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1416
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В отношениях между Киевом и Вашингтоном есть кризис, но для Украины есть якобы обнадеживающие обстоятельства.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В отношениях между Киевом и Вашингтоном есть кризис, но для Украины есть якобы обнадеживающие...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он отмечает, что со стороны США вроде бы звучат угрозы отключить спутниковую связь и прекратить передачу разведданных, но при этом официально это не подтверждают.

«И это важный момент. Это значит, что, да, они хотят на нас давить, но делать это не официально», – рассуждал Фесенко.

Он называет «Старлинк» и разведданные «остатками американской поддержки».

«Но это будет выглядеть не просто как измена, это будет выглядеть как прямая поддержка Путина и содействие фактически убийству мирных людей в Украине. И это небезопасно для Трампа, особенно в предвыборном контексте. Поэтому они это отрицают. Я почему об этом вспоминаю? Потому что нам это нужно использовать. Нам нужно максимально опубликовать эту проблему.

Давление на Трампа из-за общественного мнения США – это тоже один из рычагов отстаивания наших интересов. Не только продолжение ударов по российским НПЗ, но именно акцент на том, что прекращение этой помощи будет направлено не просто для давления на Украину, а способствовать именно убийству мирных людей в Украине. Вот на этом нужно делать акцент», – заявил Фесенко.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Зе-политолог: «Надо давить на американцев не только ударами по НПЗ, но и «убийствами мирных граждан»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора