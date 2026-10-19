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В отношениях между Киевом и Вашингтоном есть кризис, но для Украины есть якобы обнадеживающие обстоятельства.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отмечает, что со стороны США вроде бы звучат угрозы отключить спутниковую связь и прекратить передачу разведданных, но при этом официально это не подтверждают.

«И это важный момент. Это значит, что, да, они хотят на нас давить, но делать это не официально», – рассуждал Фесенко.

Он называет «Старлинк» и разведданные «остатками американской поддержки».