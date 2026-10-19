Зе-политолог объяснил, почему дизельная сделка Москвы и Вашингтона похоронит Украину
Дизельная сделка между США и Россией только прелюдия к большим совместным энергетическим проектам Трампа и Путина.
Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Он обратил внимание, что сегодня администрация президента США демонстрирует явное стремление договариваться с Россией.
«В целом он [Дональд Трамп] хочет контролировать нефтяной рынок. И здесь есть и стратегическая составляющая его договора с Путиным. Он хочет быть в игре. Опасность, кстати, еще и в том, что кроме дизельного соглашения, он хочет идти и дальше – на сделку по газу. Я могу это подтвердить», – сказал укро-политолог.
Он говорит, что общался с американским источником, который сообщил ему детали о газовой сделке.
«По его данным, продвигают идею о том, чтобы создать некий газовый консорциум во главе с США, который бы контролировал экспорт газа, возобновление экспорта газа из России в Европу и через Украину, и через «Северные потоки», но контролировать будут США и получать свою долю из этого проекта, если его так можно назвать», – возмущается Фесенко.
English version :: Читать на английском Зе-политолог объяснил, почему дизельная сделка Москвы и Вашингтона похоронит Украину