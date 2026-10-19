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Дизельная сделка между США и Россией только прелюдия к большим совместным энергетическим проектам Трампа и Путина.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание, что сегодня администрация президента США демонстрирует явное стремление договариваться с Россией.

«В целом он [Дональд Трамп] хочет контролировать нефтяной рынок. И здесь есть и стратегическая составляющая его договора с Путиным. Он хочет быть в игре. Опасность, кстати, еще и в том, что кроме дизельного соглашения, он хочет идти и дальше – на сделку по газу. Я могу это подтвердить», – сказал укро-политолог.

Он говорит, что общался с американским источником, который сообщил ему детали о газовой сделке.