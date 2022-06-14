Зе-политолог осознал: «Путин возрождает Российскую империю»

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Новости Украины

Президент России Владимир Путин возрождает Российскую империю и намерен включить освобожденные территории в ее состав.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы администрации президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Фесенко, виной всему – увлечение Путиным историей российских самдержцев и сравнение себя с императором Петром I.

«Владимир Владимирович, нынешний российский некоронованный монарх, насколько я знаю со слов российских коллег еще в довоенный период, очень увлекается историей российских царей, императоров, их деяниями, тем, как они приращивали российские земли. Путин давно этим интересуется и для Путина это хороший повод заявить о себе как о наследнике Пера I, показать, что он тоже возвращает якобы России российские земли. Вот такая прямая параллель, он прямо об этом не говорит, но все обратили на это внимание. Фактически, он сравнивает себя с Петром I и пытается показать себя наследником Петра I», – сказал эксперт.

«Это, с одной стороны примитивный пиар и чересчур показушный пиар, тут явный диссонанс чувствуется, не совсем это будет органично, но очень показательно. Потому что, действительно, Путин подражает российским самодержцам и, судя по тому, что происходит, в частности, с празднованием Дня России в Херсоне, в Мелитополе – установка сделана уже на аннексию этих территорий, регионов в состав Российской Федерации. Не на создание какой-то ХерНР или ЗапорНР, а на присоединение этих территорий к России, прямая аннексия. Путин возрождает Российскую империю», – заявил Фесенко.