Зе-политолог перекрасился: Отказываться от переговоров с Россией неправильно

Анатолий Лапин.  
02.11.2023 15:02
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


У руководства Украины неверная позиция по поводу отказа от переговоров с Россией.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У руководства Украины неверная позиция по поводу отказа от переговоров с Россией. Об этом...

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По мнению Фесенко вопрос не в переговорах, а в том, на каких условиях они пройдут.

«На сегодня ситуация парадоксальна, есть политические установки. И это не только Зеленский. [Главу МИД Украины] Кулебу почитайте, он искренне говорит, что против переговоров с Россией. Я считаю, что это не совсем корректно, не совсем правильно.

Не надо полностью отказываться от переговоров с Россией. Вопрос, какие переговоры, о чем, на каких условиях. Но нельзя полностью отказываться. Это позиция дипломата и человека, который не верит россиянам», – заявил Фесенко.

Примечательно, что ранее Фесенко работал на президента Петра Порошенко, когда тот занимал должность президента. После его поражения на выборах стал обслуживать интересы офиса президента Владимира Зеленского.

Возможно, он снова сменил работодателя или отправился в свободное плавание, учитывая, что позволяет себе высказывать мысли, которые противоречат утсановкам Зеленского.

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