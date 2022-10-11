Зе-политолог: Пора думать не о символических ударах вроде Крымского моста

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Новости Украины

Запад боится тактического ядерного оружия России, однако попробует обмануть Москву, предложив договорённости вроде зерновой сделки в Стамбуле.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо максимально ускорить и усилить поставки Украине систем ПВО и противоракетной обороны. Сейчас это главный приоритет. Сейчас нужно думать, кстати, и нашим тоже. Оценки могут быть разными, но сейчас нужно думать не просто о каких-то символических действиях, как удар по Крымскому мосту, а о том, чтобы это были максимально эффективные действия, с точки зрения эффективной логики, и чтобы они наносили максимальный ущерб врагу. А в отношении с Западом главный приоритет – обеспечение безопасности крупных городов и объектов инфраструктуры, особенно критических», – заявил Фесенко.

В то же время, по его мнению, Запад попытается договориться с Москвой по «стамбульскому» сценарию.

«Мне кажется, Запад сейчас, в первую очередь, хочет это минимизировать риски использования Путиным ядерного оружия, любой ядерной авантюры Путина. Неважно, в Украине или где-то ещё, с целью давления на Запад. Ну и, конечно, зондаж – попытка оценить состояние Путина, на что он готов, насколько он вообще вменяем. Это тоже важная цель. Что может быть? Я не исключаю, что Запад может пойти на переговорную игру с Путиным. Не на большую сделку, а на переговорную игру, такую хитрую, противоречивую, закрытую, скорее всего, или полузакрытую. Для того, чтобы минимизировать риски ядерной авантюры со стороны России. Это может быть продолжение зерновой договоренности. Если это случится, значит, переговорная игра продолжается. Если нет, нас ожидает новая эскалация», – предположил политолог.