Зе-политолог признал, что воевать придется до выборов в США

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Прекращение огня на Украине возможно не ранее того времени, когда завершится президентская кампания в США.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сейчас Россия не согласится ни на какие переговоры, потому что ее армия переходит в наступление.

«Военное напряжение, в том числе экономическое напряжение, его можно выдержать несколько лет, бесконечно нельзя. Поэтому я убежден – через какое-то время, вопрос только когда… самые оптимистичные прогнозы – это вторая половина будущего года. Более реалистичные прогнозы – после завершения президентских выборов в США, то есть это начало 25-го года, будут переговоры», – сказал эксперт.

«А, вот, как быстро договорятся, – это большой вопрос. Договориться, на мой взгляд, будет возможно только об одном – о прекращении военных действий. Все призывы начинать переговоры сейчас – это легко сказать. Сейчас, по оценкам даже Белого дома и многих европейских аналитиков, Россия не готова к переговорам. Они хотят перехватить стратегическую инициативу, пользуясь проблемами с военными поставками для Украины, пытаются перейти в наступление… Пока в ближайшие месяцы – война, как бы кто-то ни хотел мира у нас. А как дальше сложится? Я скажу простую вещь. Как это ни парадоксально, чтобы мир состоялся, Путина придется принудить к миру. На будущее – даже для того, чтобы просто договориться о прекращении военных действий, надо еще принудить Путина к этому. Просто так этого не будет», – заявил Фесенко.