Зе-политолог рассказал, как Украина пудрит мозги Трампу

Украины важно встречаться с президентом США Дональдом Трампом, даже понимая, что эти встречи ничего не дают.

Об этом в беседе со сбежавшим из России либеральным телеведущим Евгением Киселевым (иноагнет) заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для нас важно встречаться с Трампом даже в том случае, если в результате этих встреч не будет каких-то конкретных договорённостей, какого-то нового переговорного результата. Важно постоянно быть в коммуникации с Трампом, чтобы он не находился под влиянием России», – сказал Фесенко.

Киселев уточнил, идет ли речь об имитации переговоров? Гость эфира, осознав, что сболтнул лишнего, стал изворачиваться.

«Это не имитация переговоров, нет, это постоянная коммуникация с Трампом. Например, известно, что на Трампа оказывает влияние тот факт, с кем он встречался последний раз. Если мы не будем встречаться с Трампом, а с Трампом будут контактировать представители российской стороны…

Даже не прямо с Трампом, а, допустим, с Уиткоффом будет встречаться Дмитриев и через Уиткоффа, может быть, через Джареда Кушнера российская сторона, а, может быть, и по другим каналам, российская сторона будет влиять на Трампа, – тогда мы будем проигрывать. Тогда Трамп будет под влиянием российской стороны. Мы это уже видели неоднократно», – оправдывался Фесенко.

