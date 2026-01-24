Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украины важно встречаться с президентом США Дональдом Трампом, даже понимая, что эти встречи ничего не дают.

Об этом в беседе со сбежавшим из России либеральным телеведущим Евгением Киселевым (иноагнет) заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для нас важно встречаться с Трампом даже в том случае, если в результате этих встреч не будет каких-то конкретных договорённостей, какого-то нового переговорного результата. Важно постоянно быть в коммуникации с Трампом, чтобы он не находился под влиянием России», – сказал Фесенко.

Киселев уточнил, идет ли речь об имитации переговоров? Гость эфира, осознав, что сболтнул лишнего, стал изворачиваться.