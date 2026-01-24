Зе-политолог рассказал, как Украина пудрит мозги Трампу
Украины важно встречаться с президентом США Дональдом Трампом, даже понимая, что эти встречи ничего не дают.
Об этом в беседе со сбежавшим из России либеральным телеведущим Евгением Киселевым (иноагнет) заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Для нас важно встречаться с Трампом даже в том случае, если в результате этих встреч не будет каких-то конкретных договорённостей, какого-то нового переговорного результата. Важно постоянно быть в коммуникации с Трампом, чтобы он не находился под влиянием России», – сказал Фесенко.
Киселев уточнил, идет ли речь об имитации переговоров? Гость эфира, осознав, что сболтнул лишнего, стал изворачиваться.
«Это не имитация переговоров, нет, это постоянная коммуникация с Трампом. Например, известно, что на Трампа оказывает влияние тот факт, с кем он встречался последний раз. Если мы не будем встречаться с Трампом, а с Трампом будут контактировать представители российской стороны…
Даже не прямо с Трампом, а, допустим, с Уиткоффом будет встречаться Дмитриев и через Уиткоффа, может быть, через Джареда Кушнера российская сторона, а, может быть, и по другим каналам, российская сторона будет влиять на Трампа, – тогда мы будем проигрывать. Тогда Трамп будет под влиянием российской стороны. Мы это уже видели неоднократно», – оправдывался Фесенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: