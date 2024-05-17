Зе-политолог: Какое счастье, что в 2014-м Россия ограничилась лишь Крымом

В 2014 году многие регионы не захотели подчиняться Киеву, и власть бандеровского режима висела на волоске.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий офиса президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мятежи в Одессе и в Харькове провалились, но только из-за экстренных действий. Ну, в частности, в Харькове из-за действий Авакова, он тут уже как бы поборолся и нейтрализовал ситуацию, хотя риск там был огромный. Но почему такая ситуация возникла? Потому что были дезорганизованы силовые структуры. Вот где был коллапс.

И это создало огромные риски для национальной безопасности. Вот если бы Россия на нас тогда напала, как это случилось в 2022 году, к сожалению, последствия были бы трагические. А Россия ограничилась тогда только Крымом», – сказал Фесенко.