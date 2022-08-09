Зе-политолог разочарован: Запад не верит в возможность поражения России

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Новости Украины

Развал России на несколько государств является утопией, сами западные лидеры не верят в то, что им удастся добиться внутреннего раскола в РФ. Кроме того, на Западе понимают, что и нанести военное поражение России не получится.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие утопические варианты? Это, прежде всего, распад России, разделение России на какие-то отдельные государства. Но само-собой это не случится. Для нас, например, самый простой вариант стратегии по отношению к России – это максимально активная помощь Украине, чтобы нанести поражение России и спровоцировать тем самым внутриполитический кризис в России. А дальше уже варианты – Россия может распасться, может прийти к власти новое руководство, которое начнет договариваться с Западом, начнется некая оттепель, но это в лучшем варианте, конечно», – сказал эксперт.

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«Можно тут договариваться о смягчении санкционного давления в обмен, конечно, на соответствующие действия со стороны России и так далее. Но есть самая популярная сейчас точка зрения… и тут объяснение, почему Госдеп и Белый дом не готовы к объявлению России спонсором терроризма. Пока в Соединенных Штатах, а тем более в Европе, доминирует такая точка зрения: победить Россию в полной мере, полномасштабно не получится. Добиться освобождения хотя бы части оккупированных территорий Украины – да, это возможно, помочь Украине выстоять и, может быть, не сразу, постепенно, шаг за шагом освободить большую часть оккупированных территорий – да, это возможно. А, вот, победить так, чтобы был обрушен режим Путина – вот в это западные лидеры не очень верят, кроме некоторых, может быть», – заявил Фесенко.