Зе-политолог: США и не думают о возвращении Украине границы 1991 года

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Украина не в состоянии вернуть свои бывшие территории и выйти на границы 1991-го года.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил политолог Владимир Фесенко, обслуживающий офис президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Фесенко, целью США на нынешнем этапе конфликта было выдавить российские войска с юга на границу с Крымом и после этого перейти к переговорам.

«Сейчас никто не собирается отказываться от возвращения оккупированных территорий. Но будем реалистами, особенно сейчас – вернуть оккупированные территории мы можем только тогда, когда, во-первых, у нас будут наличные ресурсы, причем, достаточно наличных ресурсов для этого. А, во-вторых, и это главное – когда будет ослаблен враг. Да, не стоит надеяться только на это, но это очень важно, может быть, даже решающее условие – возвращение всех оккупированных территорий, чтобы враг не смог оказывать сопротивление, чтобы были проблемы внутри России, это даст нам шанс на освобождение всех оккупированных территорий», – скзал политолог.

Он добавил, что в прошлом году, когда планировалось наступление ВСУ, были утечки о стратегии Белого дома.

«Так вот самыми реалистичными выглядели утечки о том, что стратегия Белого дома, даже в прошлом году, состояла в том, чтобы не все территории освобождать Украины, а помочь Украине выйти на побережье Азовского моря, на административную границу Крыма, а далее начинать переговоры с Россией. Вот так выглядит ситуация. Я об этом слышал и от американских коллег, и американские журналисты об этом писали, много критиков в США относительно этого – что на самом деле, Белый дом всегда действовал очень осторожно, и он никогда, подчеркиваю это, ни в 22-м году, ни в 23-м году не ставил стратегически вопрос о том, чтобы максимально помочь Украине в быстром освобождении всех оккупированных территорий. Таких целей, похоже, у Белого дома не было», – заявил Фесенко.