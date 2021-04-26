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26.04.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, США, Украина
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Зе-политолог высказал недовольство Байденом

Новости Украины

В Киеве недовольны тем, что президент США Джо Байден слишком долго после своей победы на выборах не звонил главе Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, отвечая на вопрос о свои впечатлении от Байдена.

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«У меня неоднозначное мнение. Думаю, в Украине были несколько завышенные ожидания относительно президентства Байдена и его политики по отношению к нашей стране. Мне очень не понравилась затянутая пауза с телефонным звонком нашему президенту.

В таких ситуациях все‑таки надо исходить не из каких‑то личных моментов, а прежде всего из отношения к стране и ситуации в ней. Вот в этом был определенный минус. Как он есть и в затягивании решения по целому ряду кадровых вопросов по Украине. В частности, до сих пор нет даже кандидата на пост посла США в Украине», – сказал эксперт.

При этом он характеризует как «несомненный плюс за последние три недели» – заявления Байдена и американской дипломатии, выступивших в поддержку Украины.

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