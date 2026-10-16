Зе-политолог: Зеленский уже не верит в победу, но боится «личного поражения»

Игорь Шкапа.  
16.10.2026 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине, включая [диктатора] Владимира Зеленского, уже осознали, что победы в войне с Россией не будет.

Об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине, включая [диктатора] Владимира Зеленского, уже осознали, что победы в войне с Россией...

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Эксперт считает, что другой альтернативы для Украины, кроме как сохранения США в переговорном процессе для Украины нет. Он отмечает, что на Украине есть немало людей, готовых продолжать войну с Россией, но предупреждает, что все зависит от продолжения финансовой и военной поддержки со стороны Запада.

«Если всё это вдруг прекращается либо резко сокращается, тогда, к сожалению, наши возможности для продолжения сопротивления тоже резко сокращаются.

Тут надо быть реалистами. Поэтому Зеленский – можно по-разному его оценивать, хочет или не хочет он продолжение войны. Я думаю, что он объективно, прекрасно понимает: альтернативы переговорам нет, поэтому он так часто и выступает за продолжение переговоров.

Другое дело, по понятным причинам он не хочет соглашаться на такую версию мирного соглашения, где Украина будет проигравшей стороной. А это, в том числе, и его личный проигрыш, его личное поражение», – сказал Фесенко.

Бортник спросил, как же Зеленскому выйти из войны в глазах общества победителем, избегая политических и правовых проблем.

«Как я думаю, сейчас уже не идёт речь о том, чтобы выйти из этой войны победителем. Вот тут как раз победитель – это про пафос. Я вот смотрю, тема на самом деле обсуждается, дискуссия про то, что считать победой в войне для Украины идёт уже не первый год. И слава богу, что идёт», – рассуждал Фесенко.

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