Зе-правительство награждает преступников за поджоги лесов – депутат Рады

05.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нынешняя украинская власть не только уничтожает украинскую экономику, но и всячески поощряет поджоги лесных насаждений.

Об этом на пленарном заседании Верховной рады в ходе «часа вопросов правительству» заявил депутат от партии «Батькивщина» Андрей Позийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пан премьер-министр, после вас останется не только разваленная и уничтоженная экономика, а останется выжженная Украина. Об этом свидетельствуют те пожары, которые были в Житомирской области.

Вы и подчинённые вам органы награждаете преступников за поджеги в Житомирской области. Вчера глава Агентства лесных ресурсов наградил начальника Управления Житомирской области. За что наградили, за выжженную Украину, за сожженные леса, за то, что сгорел растительный и животный мир?

С каких пор на Украине начали награждать за выжженную Украину? Где ваши обращения в генпрокуратуру касательно расследования этих преступлений?» – спросил парламентарий.

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль, вместо конкретного ответа на вопрос, рассказал о героическом тушении пожаров и принятом Радой законе об усилении ответственности за поджоги.