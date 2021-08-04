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04.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
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Зе-правительство накануне «горячей» осени пытается умаслить СБУ

Новости УкраиныКабмин Украины распорядился увеличить объёмы строительства жилья для сотрудников СБУ и членов их семей....

Кабмин Украины распорядился увеличить объёмы строительства жилья для сотрудников СБУ и членов их семей.

Таблицу из распоряжения в своём Telegram-канале опубликовал одиозный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине увеличивают объемы строительства жилья для военнослужащих СБУ и членов их семей. Соответствующее распоряжение было принято Правительством», – написал Гончарненко.

Не исключено, что такая инициатива со стороны украинских властей неслучайна накануне «горячего» осеннего сезона, чреватого беспорядками, политическими расправами и репрессиями.

Примечательно, что среди прочих земель, в списке фигурирует запланированная под застройку площадь в городе Симферополь.



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