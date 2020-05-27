Зе-правительство оплатит спасение одного олигарха из карманов всех украинцев, погубив энергетику – эксперт

27.05.2020, Киев, Игорь Петров

Правительство Украины считает своих граждан идиотами, когда рассказывает им о том, что повышение цен на электроэнергию сэкономит средства, ведь на этом заработает только один олигарх и коррумпированные чиновники.

Об этом в эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономика в развалинах, экономика домохозяйств, семейств – в развалинах. Сегодня все удивляются: почему в Киеве метро пустое, сегодня метро открыли? А умные люди говорят – оно пустое, потому что людям некуда ехать, работы посворачивались, офисы закрыты, малые предприятия, средний бизнес – легли, торговля легла, особенно непродовольственными товарами. Куда ехать? Где работать?

То, что они говорят, что в стране сегодня официально полмиллиона безработных – нужно умножить где-то на восемь. Реально в стране сегодня около 4 миллионов безработных. И компенсаторов для этой проблемы не придумали», – отметил Максим Гольдарб.

При этом Кабмин намерен повышать цену электроэнергии и придумал этому объяснение – якобы это «сэкономит средства».

«Насколько надо относиться к людям как к тупоголовым, чтобы объяснять желание – погубить государственную энергетику и помочь частнику, точнее олигарху, чтобы написать, что «повышение цен на электроэнергию должно сэкономить 3,1 миллиарда гривен, суммарный эффект – почти 12 миллиарде гривен».

Понимаете? Они просто не говорят, кому оно должно сэкономить три миллиарда гривен, и у кого будет этот суммарный эффект в 12 миллиардов гривен. Это точно не у вас. Этот суммарный эффект будет, ну, в ящике одного человека, откуда будет роздано «каждой сестрице по сережке» – Шмыгялям и всем остальным. Вот и весь суммарный эффект. Но они не стесняясь вешают нам лапшу», – возмущен Максим Гольдарб.