Зе-правительство посадило Украину на «бюджет консервации бедности» – эксперт

19.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Бюджет на 2020-й год, предложенный правительством Украины, законсервирует бедность и продолжит курс на войну.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, все расходы бюджета, учитывая инфляцию, остаются на прошлом уровне, растут лишь затраты на военную сферу и силовой блок.

«Если мы будем говорить о расходной части бюджета, то расходы на оборону и безопасность в проекте бюджета на следующий год увеличиваются на 16% по отношению к 2019-му году.

На медицину увеличиваются на 10%, а на образование на 6%, то есть, фактически на уровень инфляции.

Мы видим приоритеты нынешней власти, которая переняла приоритеты предыдущей. Расходы, образно говоря, на войну – и отставание образования и медицины.

Плюс, в этом законопроекте на субсидии предусмотрено 47,6 миллиарда гривен. Это практически на том же уровне, что и в этом году после пересмотра показателя на субсидии. Что означает, что правительство исходит из того, что цены на жилищно-коммунальные услуги, на природный газ, на тепло не будут увеличиваться.

Что, как по мне, не соответствует действительности, потому что сейчас будут повышаться цены на импортный европейский газ, начинается отопительный сезон и они могут увеличиваться вплоть до двух раз по отношению к текущему уровню…

Это означает, что субсидий, которые предусмотрены на 20-й год для населения не хватит. Здесь очень много вопросов к социальности. Я бы сказал, что это бюджет консервации бедности, по большому счету. Социальные стандарты не повышаются, а расходы на социальные нужды сокращаются», – резюмировал Скаршевский.