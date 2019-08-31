Зе-правительство сострижёт с украинцев шерсть вместе с кожей

31.08.2019, Киев, Максим Карпенко

К декабрю граждан Украины ожидает масштабное повышение тарифов на газ. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, в новом правительстве Украины уже заявили, что государство не будет включаться в формирование цены, и она повысится на треть.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Гончарук (новый премьер-министр Украины, – авт.) сказал, что никакого снижения не будет, потому что государство не будет вмешиваться в деятельность рынка. Это крайне вредно с точки зрения либертарианства, поэтому, товарищи, резать вас будут.

Я когда-то говорил, что шерсть будут снимать вместе с кожей. Вот так это и будет продолжаться.

«Нафтогаз» уже заявил, что цена на газ в декабре поднимется… Я пересчитал ради интереса – 9700 гривен. Сейчас она, средневзвешенная по Украине, – 6500. То есть, 2200 мы получим к декабрю месяцу», – заявил Землянский.