Зе-правительство уже списало в утиль украинскую промышленность – экономист

07.01.2020, Киев, Игорь Петров

Украинское государство не интересуется развитием промышленности и не имеет определенной промышленной политики, что является одной из причин продолжающейся деиндустриализации Украины.

Об этом в беседе на телеканале NEWSONE заявил экс-министр экономики Украины (1997-1998 гг.) Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет деиндустриализация. Падение производства за ноябрь, к ноябрю (прошлого года), было 7,5%. Это очень много.

Главная причина (деиндустриализации) в том, что это вполне сознательная политика нашего правительства. У нас нет промышленной политики.

Что говорит премьер и команда наших либеральных реформаторов на вопрос о промышленной политике? Что это сама «невидимая рука рынка» отрегулирует.

Нет проектов, в стране не определено отношение к ключевым отраслям экономики, даже к тем отраслям, предприятия которых находятся в государственной собственности, например, аэрокосмической промышленности.

Что мы будем делать с «Южмашем»?.. никто ж не знает. Мы уже пять лет не выпускаем самолеты.

Мы окончательно закроем завод Антонова? Мы на авиационной промышленности ставим крест или что-то делать? Все это идет мимо внимания правительства», – резюмировал экономист.