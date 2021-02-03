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03.02.2021, Киев, Валим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Украина
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Зе-правительство заговорило о конфискации всего имущества Черноморского флота РФ

Новости Украины

Всё имущество Черноморского флота подлежит возврату или переходу в собственность Украины.

Об этом говорится в сюжете запущенного Зе-командой пропагандистского телеканала «Дом», рассчитанного на вещание на неподконтрольные Киеву территории, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете отметили, что министерство по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» включило в законопроект «О государственной политике переходного периода» пункт о том, что после «деоккупации» Крыма Черноморский флот должен навсегда перейти в собственность Украины.

Глава ведомства, вице-премьер Алексей Резников пояснил, что Харьковское соглашение утратило силу, поскольку якобы Россия нарушила все договорённости.

«Мы для себя считаем эти соглашения никчёмными. Тем более оккупант сам нарушил все, что можно было нарушить в этих договоренностях, равно как и Большой договор о дружбе, из которого мы вышли. В статье 17 Конституции чётко определенно, что на территории Украины не могут размещаться иностранные военные базы.

Раньше для Черноморского флота РФ было исключение в переходных положениях Конституции, но в 2019 году его из текста исключили, а значит – Харьковские соглашения являются неконституционными, а все имущество, в том числе и Черноморского флота, подлежит возврату или переходу в собственность Украины», – процитировал телеканал фрагмент интервью Резникова «Левому берегу».

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