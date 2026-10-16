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Украина, утвердив госбюджет-2027, показала, что не может рассчитывать на поступление денег из экономики страны. Но при этом западная помощь отнюдь не гарантирована.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил киевский экономист Олег Пендзин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы берем проект бюджета на 27-й год, там расходная часть – 7,2 триллиона [гривен]. Фактически из экономики Украины минфин в этом проекте планирует собрать 2,8 триллиона», – обратил внимание Пендзин.

Он объясняет, что эта шокирующая разница – международные программы, представляющие собой лишь обещания дать деньги.

«Это те программы, которые еще надо проголосовать, отработать. Это не экономика Украины. Из экономики Украины мы в лучшем случае возьмем треть бюджета. Это в действительности вопиющая ситуация. И это с учетом, что экономика Украины вырастет на 1,5%. В этом году закладывали 2,5%, имеем ноль», – добавил экономист.

По его словам, надежды на гарантированные кредиты опасны, учитывая политическую ситуацию в Европе.

Он обратил внимание, что в Германии укрепляются позиции АдГ, в результате чего канцлер Фридрих Мерц может уйти в отсавку, а выборы в 2027-м пройдут во Франции, Италии, Румынии и Польше.