Зе-премьер: Солидарен с Майданом, Россия – агрессор

14.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Лучшим ответом «российскому агрессору» со стороны Украины будет экономический успех в результате реализации планов Киева по продаже черноземов иностранцам, а также массовой приватизации оставшихся государственных предприятий.

Об этом в ходе 16-й ежегодной встречи так называемой Ялтинской европейской стратегии заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, мы хотим вырасти на 40 процентов за пять лет, да, я в это верю! Для этого достаточно в следующем году вырасти в районе пяти и каждый следующий в районе семи процентов.

Мы знаем, как это сделать, иногда для этого приходится проводить очень непопулярные, но необходимые трансформационные изменения. Нам нужно открыть рынок земли, и мы к этому готовимся… чтобы в следующем году украинская земля стала свободной.

Да, мы хотим либерализировать постсоветское урегулирование трудовых отношений, потому что это причиняет безработицу, люди боятся брать друг друга на работу. Часто на Украине проще развестись, чем уволить человека с работы. Это пугает», – заявил премьер.

Кроме того, глава правительства анонсировал дальнейшее усиление команды президента Владимира Зеленского такими же молодыми и креативными.

«Нам не нужно никого догонять, нам нужно быть собой и быть счастливыми от того, что мы есть такие, какие мы есть. Иногда, чтобы сделать шаг вперёд, нужно сделать шаг в сторону, посмотреть на ситуацию иначе, и мне кажется, что нам просто нужно очень хорошо над собой работать, и эта новая команда, которая сейчас вошла в правительство, и ещё будет усиливаться (не хочу анонсировать громкие назначения), но следующий месяц, по моему мнению, наша команда вырастет минимум вдвое и усилится такими же молодыми, честными и профессиональными людьми, которые, собственно, меняют нашу страну», – добавил Гончарук.

Также премьер с площадки форума намекнул потенциальным инвесторам, чтобы те торопились заходить на Украину.

«Я думаю, никто не будет спорить, что у нас очень низкая база для старта. Это означает, что сюда можно относительно дёшево зайти. Если посмотреть на опыт восточноевропейских стран, которые, приближаясь к стандартам Европы, начали расти, то можно увидеть, что те инвесторы, которые зашли туда раньше всех, заработали больше всех. Логика очень простая: кто зайдёт раньше, заработает больше», – подчеркнул глава украинского правительства.

Касаясь вопроса России, он отметил, что полностью разделяет позицию майданщиков.

«Лично для меня Россия как государство – это агрессор, тут нет никаких вопросов. Наши взгляды с времён майдана в этом плане никак не поменялись, но это не отменяет понимания, что Россия – наш наикрупнейший сосед, просто нужно осознать, как сосуществовать далее с этой большой страной.

У нас намерение быть очень прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору – это наш собственный успех, и нам нужно продемонстрировать, что мы успешные. Мы как правительство намерены концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной, и это наш ассиметричный ответ любой агрессии сейчас», – подытожил Алексей Гончарук.