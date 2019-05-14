«Зе» продолжает жевать сопли, бросая страну на растерзание Порошенко

14.05.2019, Москва, Владимир Гладков

За время, прошедшее после объявления результатов президентских выборов, вступающему во власть новому руководству Украины можно было решить массу вопросов, которые уже перезрели в стране.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-нардеп от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У господина Зеленского действительно 73 процента, страна находится в состоянии гражданской войны, страна находится практически в состоянии дефолта, у него есть все возможности объявить, что либо Рада завтра проводит инаугурацию, либо я обращаюсь к народу, который проголосовал, к вооружённым силам и разгоняю эту Раду без всяких на то условий. И за ним пойдут, это однозначно, 73 процента – это огромная поддержка.

Нет, такое ощущение, что и господин Зеленский не хочет власти, он то в Турцию ездит туристом, то в Twitter пишет насчёт жулика Порошенко. Что происходит в стране вообще?» – выразил удивление в ходе дискуссии российский кинорежиссёр Карен Шахназаров.

Килинкаров согласился с собеседником, что так или иначе в стране всё происходит с молчаливого согласия новоизбранного президента.

«Делает это Порошенко только потому, что это ему позволяет делать Зеленский. Потому что эти назначения, награды, присвоение генералов и так далее – никакой реакции со стороны Зеленского нет. Если бы он выступил с жёстким заявлением, что все назначения, которые сегодня производит Порошенко, мы тщательно изучим на вопрос политической коррупции и так далее, всё бы это прекратилось, но он этого заявления не делает», – заявил экс-нардеп.

«В этот тридцатидневный период после оглашения результатов выборов – за тридцать дней при новом президенте можно было решить очень много вопросов, которые уже даже перезрели в Украине. Начиная от вопроса принятия об изменении политической системы, потому что общество, голосовавшее за Зеленского, голосовало в том числе против тех депутатов и той системы, которая позволяла сегодня заходить через мажоритарные округа.

Это можно было сделать в парламенте? Можно было бы, если бы у Зеленского оставался инструмент давления на парламент, то есть роспуск парламента. Не так страшен сам роспуск, как возможность роспуска парламента, это всегда применяли президенты. Причём, в этом году ситуация уникальная: никогда в Украине такого не было, чтобы президентские и возможные досрочные выборы были в один год, то есть не нужно решать вопрос с финансированием. Он может распустить парламент в любой день.

Для Зеленского роспуск парламента была бы не самоцель, а инструмент для достижения более масштабных для Украины задач», – добавил Килинкаров.