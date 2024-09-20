Зе-пропаганда: Будем диктовать условия всему миру, как СССР после 9 мая

Анатолий Лапин.  
20.09.2024 15:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Русофобия, Украина


«План мира» Владимира Зеленского, который тот вскоре в США, предусматривает, что после окончания боевых действий Украина будет претендовать на статус основательницы нового послевоенного миропорядка.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Офис президента пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«План мира» Владимира Зеленского, который тот вскоре в США, предусматривает, что после окончания боевых...

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«Зеленский требует субъектности, он же даже эти пункты плана Зеленского по победе – это про субъектность. Украина сама определяет свое будущее – не только в союзах. Я даже не буду прогнозировать, потому что я точно знаю, что следующее предложение будет такое: «Украина хочет быть основательницей мира после войны».

То есть мы, которые потеряли, не буду говорить, сколько людей, мы имеем право так же, как Россия, Советский Союз стал основателем ООН, потому что страна-победитель, и она основала тот мир, который сейчас на наших глазах разрушается. Украина будет требовать это право строить тот мир, который будет после войны. Потому что это оплачено кровью наших людей», – заявил Харебин.

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