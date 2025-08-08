Зе-пропагандисты выдохнули: «Чудом избежали штурма Банковой»
На прошедших протестах против связанных с НАБУ и САП законодательных решений вполне могли разыграть классический сценарий украинского майдана.
Об этом говорили участники эфира на канале пропагандистки офиса Зеленского Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мне не очень понравились определения наших сертифицированных общественных активистов «революции на картоне». Потому что та «революция на картоне» могла превратиться в штурм Банковой. Потому что никто те ступени не охранял.
И мегафоны, которыми можно было бы управлять молодёжью, с русскими матами на картонке, никто даже не прогнозировал. И случилось какое-то чудо, потому что Украина стояла на краю пропасти, в которую мы могли очень быстро нырнуть», – переживал украинский политконсультант Александр Харебин.
Бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа добавил, что в этой ситуации офис Зеленского «показал высокий уровень ответственности, потому что они отозвали закон».
«Представьте себе, что какой-то силовик получил бабла и решил употребить палки против бедных детей. И будет аналогия 2013-го года. Просто всё по программе, как будто по полке. Шёл ползучий переворот, он очень ослабил президента», – вещал Кульпа.
