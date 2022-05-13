Зе-Рада инициировала земельный дерибан под завесой войны

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Новости Украины

Верховная рада приняла в целом законопроект, позволяющий без земельных торгов и тендеров передачу земли в аренду.

Законопроект одобрили в парламенте большинством голосов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официально документ звучит как проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей регулирования земельных отношений в условиях военного положения».

С критикой законопроекта традиционно выступила лидер «Батькивщины», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

«Наша команда очень не хотела бы, чтобы война стала ширмой для коррупционных действий, которые просто невозможно будет остановить, если они будут еще закреплены законами. Вы просто знайте, что в этом законе предусматривается передача в аренду без каких-либо прозрачных процедур, без земельных торгов, без тендеров, без ничего земельных участков государственной и коммунальной собственности. Такими решениями мы, по сути, разрушаем работу страны последние, как минимум, 8 лет. И все, что делалось нами совместно в этом парламенте, в правительстве, на уровне президентов, чтобы обезопасить страну от коррупции, этим законом в земельных вопросах перечеркивается», – возмущалась политик.

Она также обратила внимание на то, что законом предусматривается отсрочка на период военного положения плюс до полугода выплата землепользователями арендной платы.

«Причем за государственные земельные участки и за коммунальные надо будет платить арендную плату, а вот частным владельцам земли, которые также являются предпринимателями и которые за эти деньги живут, отменяется оплата арендной платы частным землевладельцам. Что вы делаете? Это многократно усилит гуманитарный кризис, который есть сегодня в стране. Это многократно еще отнимет у людей, которые имеют эти несчастные участки земли, заберет те копейки, которые они получат как плату за аренду», – сказала Тимошенко и добавила, что «такой закон принимать нельзя».

С контраргументами выступила депутат «Голоса» Юлия Клименко

«Нам как стране, которая воюет, надо иметь быстрые процедуры строительства для временно перемещенных лиц и для людей, которых надо переселять из зоны боевых действий. Надо строить фактически новую инфраструктуру, потому что нас ежедневно обстреливает Россия, которая пытается уничтожить нашу железнодорожную инфраструктуру, портовую инфраструктуру, заблокировав нам Южный порт и порт Одессы и фактически парализовав наш экспорт… В результате компромисса, которого мы достигли и с Кабинетом Министров, и с комитетом, о том, чтобы сосредоточиться именно на Дунайском кластере и там развивать новые порты, которые позволят нам делать, увеличивать экспорт при заблокированных портах, одесских портах», – заявила депутат.

Отметим, что законопроект был принят в целом 290 голосами.