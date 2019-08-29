29.08.2019, Киев  , Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Зе-Рада начала работу с Парубием – с песнопений и скорби по боевикам

Новый состав Верховной Рады открыл первое заседание минутой молчания в память о ВСУшниках и боевиках украинских нацбатов, павших в «котлах» Донбасса.

Торжественную речь по погибшим произнёс спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Народные избранники спели гимн Украины в сопровождении живого оркестра и хора, после чего в зале женский голос одиноко выкрикнул бандеровский лозунг «Слава Украине!», который хором подхватили депутаты – «Героям слава!».

«Сегодня мы со скорбью вспоминаем наших защитников, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и целостность Украины. Благодаря их подвигу, мы сейчас здесь, в безопасности и мире имеем возможность спокойно работать над законами», – заявил Парубий.

«Пять лет назад регулярные подразделения армии русского агрессора коварно атаковали украинских воинов под Иловайском. Это военное преступление доказано, и наказание необратимо.

Украина помнит трагические и одновременно героические страницы своей истории. Берестечко, Круты, Иловайск, аэропорт, Дебальцево – так в ожесточённой, бескомпромиссной борьбе творилась наша независимость. Будем достойными павших рыцарей Украины. Вечная память и слава нашим героям», – добавил Парубий и объявил минуту молчания.

Далее экс-спикер закрыл торжественное заседание по принятию присяги и пожелал успехов IX созыву Верховной Рады, после чего в зале заиграла бодрая, весёлая музыка.

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