Зе-рада отдала приватизацию в руки известного коррупционера

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Верховная рада, продолжающая безнаказанно заседать в Киеве, во вторник назначила нового главу Фонда госимущества – именно он будет руководить процессом распродажи остатков государственной собственности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Хлебную должность занял Виталий Коваль, который раньше был губернатором Ровенской области. Сам он в здание Рады не пришёл, и депутатам пришлось назначать «вслепую». По этому поводу сразу возмутилась представительница «Европейской солидарности» Нина Южанина, с ходу уличив назначенца в связи с коррупционерами.

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«Конечно, я не могу задать вопрос кандидату, он очень занят и у него нет возможности ответить на вопросы, которые сейчас возникают: в чем он разбирается в Фонде госимущества, какой вообще у него профиль… Хотелось бы услышать от него, будет ли все-таки перечень стратегических предприятий и других объектов, которые не подлежат или которые запрещены к приватизации? Видит ли он коррупционные составляющие в приватизации, которая сейчас широко шагает по стране? А вообще, знаете ли вы, что именно в его области, которую он возглавлял, по приватизации огромное количество коррупционных скандалов и вопросов? Я хотела бы, пан Коваль, к вам обратиться и задать вам вопрос относительно некоего предприятия «Ровноторф», которое недавно было продано. Знаете ли вы господина Сергиенко, а у меня есть информация, что вы с директором этим общались, что вы довели это предприятие до банкротства – через занижение цен продаж предприятия на коммерческие структуры? Знаете ли вы некоего руководителя регионального отделения Фонда госимущества в Ровенской и Житомирской областях Бережного Кирилла Михайловича, который является, на мой взгляд, из информации, которая есть в интернете, коррупционером? И вы, будучи в этой области руководителем, все делали для того, поддерживали все эти приватизации, которые там происходили», – возмутилась Южанина.

Однако, несмотря на критику, в ходе голосования Коваля поддержали 279 депутатов из необходимых 224, и сомнительный кандидат был назначен на высокую должность.