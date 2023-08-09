Зе-рада отдала судебную власть в руки Запада

Вадим Москаленко .  
09.08.2023 21:51
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, отдающий судебную ветвь украинской власти в руки Запада.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, отдающий судебную ветвь украинской власти в руки...

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С резкой критикой законопроекта №9483 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно изменения статуса и порядка формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» выступила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Глава «Батькивщины» объяснила, что этот законопроект фактически передаёт судебную власть на Украине в руки западных назначенцев.

«Сейчас вы рассматриваете законопроект, который, по сути, лишает Украину уже постепенно суверенитета, замещая конституционные органы власти страны неконституционными, с привлечением иностранцев, которые в принципе не подчиняются законам Украины.

Дорогие друзья, за что вы сейчас будете голосовать? Предварительно вы приняли решение, что Высший совет правосудия, который рассматривает все дисциплинарные производства против судей, он имеет в своем составе большинство иностранцев. То есть уже, по сути, вы отдали на аутсорсинг все функции Высшего совета правосудия.

А сейчас, после того, как вы сформировали Высший совет правосудия, таким образом, вы еще планируете сформировать сейчас абсолютно неконституционный орган, дисциплинарные инспекции которого уже будут формировать, по сути, иностранцы.

А можно спросить, а нафига вам тогда Высший совет правосудия, зачем вам конституционный орган, когда какие-то Зайды, дисциплинарные инспекторы, которые будут, в том числе иностранцами, принимать решение обязательное для исполнения Высшим советом правосудия? Что вы делаете? Это антиконституционный закон, который разрушает суверенитет страны!», – возмутилась она.

Однако депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин заявил, что якобы нет ничего плохого в привлечении иностранцев в ключевые органы страны.

«Это полностью конституционная процедура, которая у нас присутствует уже во многих институтах, она предусматривает поручение к конкурсу как дополнительному фильтру иностранцев, и это нормальная, адекватная практика, которая сейчас дает максимальный результат», – заверил он.

После чего в ходе голосования документ поддержали 252 депутат из необходимых 224, законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.

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