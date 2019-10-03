Зе-Рада отменила закон о химической кастрации педофилов
Верховная Рада отменила закон о химической кастрации педофилов голосами фракций партии Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука.
Об этом в своем блоге пишет депутат Олег Волошин из «Оппоплатформы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За это с подачи президента сегодня проголосовали 211 депутатов из «Слуги народа», фракция «Голос» и часть фракции «Батькивщины».
Вот вам и мировая закулиса в действии. Ведь ни для кого не секрет, что в придачу к центру мирового секс-туризма Украина ещё и прекращается в центр съёмок детского порно. Последние скандалы на эту тему у всех на слуху.
А глава профильного комитета от «Слуги народа» ничтоже сумняшеся рассказывал о «недопустимости кастрации педофилов, которым не поставлен соответствующий клинический диагноз», что это «пытки и нарушение прав человека».
Я им с трибуны прямо сказал: эти существа не заслуживают доступа к «правам человека», а отмена закона – это прямое поощрение преступлений против детей.
Не прислушались. Теперь это не просто партия «Слуги МВФ», но и партия друзей международной мафии извращенцев», – комментирует Волошин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.