Зе-рада отводит последние государственные земли под выращивание наркоты

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Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий отобрать сельскохозяйственные земли у Минобороны и Минобразования, чтобы выращивать на них наркотики.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко рассказала, что этот документ фактически лишает сельскохозяйственных земель такие государственные ведомства, как Министерство обороны и Министерство образования.

«У нас с вами после того, как принят закон о распродаже сельскохозяйственной земли осталось менее одного миллиона гектаров земли в государственной собственности. Это лучшие земли Украины –сельскохозяйственные. Это то лучшее, что у нас есть из 42 миллионов плодородных земель, почти 1 миллион гектаров, на которых государство может делать правильно селекционную работу и работать действительно в науке аграрной. Это земли золотые, которые также находятся сегодня в пользовании учебных заведений, которые дают образование нашим аграриям. Европейский Союз имеет специальную Конвенцию о том, что Европейский Союз не признает дипломов, если аграрные студенты и аграрные вузы дают образование студентам без наличия земли, на которые они могут проходить практику. Часть земли, которую законопроект, который вы сейчас хотите проголосовать, принадлежит Вооруженным Силам Украины, где выращивают то, что необходимо для армии. Этот закон ворует у армии эти земли. Безусловно, потому что в 5,6 раз дороже овощи надо закупать через коррупционные схемы, а не выращивать на землях Министерства обороны», – возмутилась Тимошенко.

Она подчеркнула, что это всё делается ради расширения воровских схем в приближённых к власти кругах, которые будут выращивать на «отжатых» землях марихуану.

«Но этот закон я призываю не рассматривать отдельно, этот закон надо рассматривать в системе. Когда страну обманули и сказали, что голосуют Закон о медицинском каннабисе, а на самом деле это о том, чтобы выращивать без ограничения на территории Украины наркотическую марихуану, перерабатывать, реализовывать все это через частные структуры, то этот закон – это комплекс, это вторая составляющая, где миллион гектаров забирают у наших детей, которые учатся, у наших военных, у нашей науки. И практически я убеждена, что из-за очень простой коррупционной процедуры в правительстве эти земли попадут для выращивания наркоты. Я хочу обратиться сейчас к украинцам: знайте, войной здесь прикрывают мегакоррупцию. Войной, здесь в этом парламенте, большинство прикрывает отбор у государства Украина всех ресурсов. Войной они прикрывают нарушение всех регламентных норм, и они разрушают парламентаризм, прикрываясь войной», – добавила депутат.

Тем не менее, несмотря на это пылкое выступление, документ поддержали 258 депутатов из необходимых 226. Закон был принят во втором чтении и в целом.