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19.10.2021 19:27 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зе-Рада перевела НАБУ в подчинение Зе-Кабмина

Новости УкраиныВерховная рада приняла во втором чтении и в целом закон, меняющий статус Национального антикоррупционного...

Верховная рада приняла во втором чтении и в целом закон, меняющий статус Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти (ЦОИВ) со специальным статусом. Также Кабинет министров получит право назначать и увольнять директора НАБУ.

С резкой критикой законопроекта выступил депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко. Он заявил, что документ противоречит украинской Конституции.

«Закон абсолютно противоречит Конституции. Он идеологически не правильный. Если вы говорите о том, что НАБУ – это центральный орган исполнительный власти, то он должен быть таким со всеми возможностями и полномочиями, но и своей ответственностью и подконтрольностью.

Независимость НАБУ не означает, что он никому не подчинён. Федеральное бюро расследований – это структурная часть Министерства юстиции США», – сказал он.

В свою очередь, депутат Андрей Позийчук заявил, что рассматриваемый законопроект сильно недоработан, и его принятие приведёт к возникновению множества правовых коллизий.

«Вы сейчас принимаете законопроект, который нарушает Конституцию, и приведёт к тому, что НАБУ не сможет работать, и будет заблокирована его работа. И в перспективе этот закон будет признан не соответствующим Конституции», – возмутился парламентарий.

Также документ предусматривает, что действующий директор НАБУ Артем Сытник будет исполнять свои обязанности до назначения нового главы органа по установленной новой процедуре.

В ходе голосования документ поддержали 304 депутата из 359 присутствующих. Закон был принят во втором чтении и в целом.

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