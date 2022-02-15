Зе-Рада превратила тероборону в наступательную армию

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать отряды территориальной обороны для наступления и войны.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ «Об основах национального сопротивления» представил депутат Роман Костенко.

«Без этих изменений мы превращаем территориальную оборону во всего лишь охрану. И самое главное – изменениями мы снимем ограничения на использование теробороны на случай необходимости в бою. Фактически, это снимает запрет их воевать. Это будет происходить по решению Главнокомандующего», – сказал он.

В свою очередь, парламентарий Нестор Шуфрич отметил, что такой законопроект фактически создаст внутри Украины вторую армию.

«В армии главное – это единоначалие. То, что сейчас делают с системой теробороны – это фактически разбалансировка системы управления и командования нашими Вооруженными силами.

Я себе не представляю две параллельные армии. Успокойтесь. Есть армия, есть мобилизационный план, есть резервы. Работайте с резервистами, а не уничтожайте армию и систему командования», – возмутился депутат.